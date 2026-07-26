توغلات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا واعتقال سوري

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوة مؤلفة من عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية، واعتقلت مدنيًا بعد مداهمة منزل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط قرية طرنجة، ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة للأراضي السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوة مؤلفة من عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي.

وأضافت أن القوة داهمت منزلًا واعتقلت مواطنًا سوريًا، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وفي ريف درعا الغربي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا باتجاه قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك، وفق قناة "الإخبارية السورية".

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف مدفعية على محيط أراضي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بحسب التلفزيون السوري، دون تفاصيل عن خسائر بشرية أو مادية.

وتشهد مناطق جنوب سورية منذ أشهر توغلات إسرائيلية متكررة، تشمل مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وإعلان الاحتلال الإسرائيلي انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرته على المنطقة السورية العازلة.

وتطالب دمشق بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية، وتؤكد أن الإجراءات التي يتخذها هناك باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، داعية المجتمع الدولي إلى إلزامه بالانسحاب من الجنوب السوري.