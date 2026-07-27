توغل إسرائيلي في القنيطرة تضمّن مداهمة بيوت واختطاف سوري

توغلت قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة السوري، حيث اقتحمت منازل مواطنين سوريين وفتّشتها، واختطفت مواطنا سوريا من بيته قبل أن تعود أدراجها.

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية، فجر اليوم الإثنين، ‏في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، واختطفت مواطنا سوريا من منزله.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوة الإسرائيلية "داهمت عددا من منازل المدنيين في القرية وفتّشتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين وتقتاده إلى داخل ‏الأراضي المحتلة، ثم تنسحب من المنطقة".‏

وأضافت أن "قوة للاحتلال توغلت، أمس الأحد، في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت أحد منازل المدنيين واعتقلت ‏مواطنا، قبل أن تفرج عنه لاحقا وتنسحب من القرية".‏

كما استهدفت قوات الاحتلال، في وقت سابق، محيط قرية طرنجة بقذائف مدفعية، دون تسجيل إصابات.‏

وقالت "تأتي هذه التوغلات في ظل مواصلة إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف".

وفي سياق متصل، تسلل مواطنان إسرائيليان إلى الأراضي السورية اليوم الإثنين، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اليوم (الإثنين)، وصل إسرائيليان إلى منطقة جبل الشيخ واجتازا الحدود إلى داخل الأراضي السورية".

وأضاف أن "قوة من الجيش هرعت إلى المكان، وعثرت عليهما، وأعادتهما إلى داخل إسرائيل".

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