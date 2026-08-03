سورية: الشرع ورئيس إقليم كردستان العراق بحثا التعاون وتنفيذ الاتفاق بين الحكومة والأكراد

تناولت مباحثات أحمد الشرع ونيجيرفان بارزاني في دمشق تسريع تطبيق اتفاقية 29 يناير، والخاصة بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية وقوات سورية الديمقراطية كليا في مؤسسات الدولة السورية، إضافة لمتابعة التنسيق الميداني والسياسي بين الجانبين.

بحث الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

واستقبل الشرع، الاثنين، بارزاني، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى سورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشرع استقبل بارزاني في "قصر الشعب" بالعاصمة دمشق، دون مزيد من التفاصيل.

وتناول الشرع وبارزاني خلال اللقاء العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولاحقا، قال الشرع في منشور عبر منصة شركة "إكس"، إنه بحث مع بارزاني "العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا".



وثمّن الرئيس السوري "ما قدّمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا (الذين هجرهم نظام بشار الأسد خلال سنوات الثورة من 2011 حتى 2024)، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار".

وتركّز الزيارة على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة، وفق ما أفاد مصدران رسميان سوريان وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وشكّلت أربيل عاصمة الإقليم، محطة للاتصالات السياسية في خضم الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية والأكراد مطلع 2026، حيث عقد قائد قوات سورية الديمقراطية، مظلوم عبدي لقاءات حينها مع بارزاني.

وفي أواخر كانون الثاني/ يناير، توصلت دمشق والقوات الكردية إلى اتفاق نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية وقواتها في مؤسسات الدولة.

وأكّد مصدر حكومي، أن الزيارة تهدف الى بحث "اتفاقية 29 كانون الثاني/يناير، وإجراءات دمج قوات سورية الديمقراطية في الحكومة السورية"، بحسب "فرانس برس".

بدوره، قال مصدر دبلوماسي سوري إن الزيارة التي تستمر يوما واحدا "ستبحث بشكل أساسي متابعة الاتفاق بين الدولة" وقوات سوريىة الديمقراطية، مرجّحا أن يلتقي بارزاني بقائدها مظلوم عبدي.

والأحد، ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، لبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.