سورية تتوقع تأهيل خط النفط مع العراق خلال 3 سنوات

تتفاوض دمشق وبغداد على العقد النهائي لإعادة تأهيل خط أنابيب "حديثة–بانياس"، على أن يستغرق تنفيذ المشروع ما بين 30 شهرًا وثلاث سنوات، فيما تسعى سورية إلى زيادة إنتاجها النفطي وجذب استثمارات دولية لتطوير حقولها وبنيتها التحتية.

تجري سورية والعراق مفاوضات بشأن العقد النهائي لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الرابط بين البلدين، على أن تبدأ المراحل التنفيذية للمشروع بعد استكمال التعاقد، وتستغرق ما بين 30 شهرًا وثلاث سنوات كحد أقصى، بحسب ما أفاد رئيس الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، اليوم الثلاثاء.

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وقال قبلاوي، خلال مؤتمر صحافي عُقد في حقل رميلان النفطي شمال شرقي سورية، إن المفاوضات بشأن العقد "انطلقت بالفعل"، معربًا عن أمله في استكمالها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتوقيعه والانتقال إلى إعداد الدراسات الهندسية، ثم شراء المواد وتنفيذ أعمال البناء.

وكانت سورية قد وقعت، في تموز/ يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مع العراق لإحياء خط أنابيب "حديثة – بانياس"، المخصص لنقل النفط العراقي إلى الساحل السوري، إلى جانب مذكرة أخرى مع ائتلاف يضم ثلاث شركات، أبرزها شركة "شيفرون" الأميركية، لتنفيذ المشروع.

ويعود إنشاء خط نقل النفط بين العراق وسورية إلى عام 1952، قبل أن يخرج عن الخدمة عام 2003، إثر تعرضه لأضرار عقب الغزو الأميركي للعراق. ويُعد الخط منفذًا مهمًا لنقل النفط العراقي وتصديره عبر موانئ البحر المتوسط.

ووصف قبلاوي إعادة تأهيل الخط بأنها "مشروع حيوي للغاية" بالنسبة إلى سورية، موضحًا أن طاقته الاستيعابية تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميًا، ومتوقعًا أن يدر على البلاد "إيرادات كبيرة".

رفع إنتاج النفط السوري

ويتراوح إنتاج سورية الحالي من النفط بين 100 ألف و110 آلاف برميل يوميًا، وفق قبلاوي، الذي توقع أن يرتفع إلى نحو 250 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2027.

وتطمح السلطات السورية إلى رفع الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، من خلال تطوير الحقول القائمة، وحفر آبار جديدة، وتوسيع التعاون مع شركات دولية تمتلك الخبرة والتقنيات اللازمة في مجالي الاستكشاف والإنتاج.

وتأتي هذه الخطط ضمن مساعي السلطات السورية الجديدة إلى إطلاق مسار للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، منذ الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، ولا سيما بعد رفع عقوبات أثقلت الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية.

وتسعى دمشق، في هذا الإطار، إلى استقطاب استثمارات أجنبية وتوسيع الشراكات مع شركات عالمية، بما يدعم قطاع الطاقة ويوفر مصادر دخل إضافية لاقتصاد أنهكته الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وخلال الأشهر الماضية، أصبحت جميع حقول النفط والغاز في البلاد تحت سيطرة الحكومة السورية، بعدما تسلّمت الشركة السورية للبترول الحقول التي كانت تحت سيطرة القوات الكردية في شمال شرقي سورية، ومن بينها حقل رميلان.

شركة أميركية تدير حقول رميلان

وتتولى شركة "إتش كي إن إنرجي" الأميركية إدارة هذه الحقول وتشغيلها، بموجب عقد وقعته مع الحكومة السورية. وقال رئيس الشركة، مارك رولينز، من حقل رميلان، إن الشركة "متحمسة جدًا للفرصة التي تنتظرها"، مضيفًا أن رميلان يُعد "أحد أهم حقول النفط في سوريا"، وأن فرق الشركة تعمل ميدانيًا منذ نحو شهرين.

وبحسب قبلاوي، تتولى الشركة الأميركية إصلاح الآبار القائمة وحفر آبار جديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمنشآت التابعة للحقول.

وقال إن الأعمال الميدانية بدأت بالفعل، وتشمل كذلك معالجة التلوث الناجم عن عمليات الإنتاج السابقة، وتنفيذ مشاريع لإعادة حقن المياه في الآبار، ضمن جهود رفع كفاءة الاستخراج والمحافظة على استدامة الإنتاج.

وتراهن السلطات السورية على أن يسهم تطوير الحقول وإعادة تأهيل خط "حديثة–بانياس" في تعزيز موقع البلاد ضمن شبكة نقل وتصدير الطاقة في المنطقة، وفتح مصدر جديد للإيرادات من خلال مرور النفط العراقي عبر الأراضي السورية وصولًا إلى البحر المتوسط.

كما تسعى الشركة السورية للبترول إلى توسيع نشاطها في مجال الاستكشاف البحري والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وكانت الشركة قد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العربية والدولية، بهدف دعم عمليات الاستكشاف والتنقيب، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الموارد النفطية والغازية.

ويشكّل تأهيل خط الأنابيب، في حال إنجاز الاتفاق النهائي وتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المعلن، أحد أبرز مشاريع التعاون الاقتصادي والطاقة بين دمشق وبغداد، بعد أكثر من عقدين على توقفه عن العمل.