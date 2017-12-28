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قوات شرق ليبيا تقول إنها تسيطر على بنغازي بالكامل

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 22:07

قوات شرق ليبيا تقول إنها تسيطر على بنغازي بالكامل
(رويترز)
عرب ٤٨ / ووكالات
تحرير : مجيد القضماني

قال مسؤولون عسكريون أن قوات شرق ليبيا انتزعت السيطرة من مقاتلين متشددين على آخر حي في بنغازي ثاني كبرى مدن البلاد، علمًا أن القائد العسكري، خليفة حفتر كان أعلن النصر في تموز/يوليو لكن المعارك استمرت في منطقة خربيش.

ومعركة بنغازي اندلعت بين قوات يقودها حفتر وعدد من المتشددين وغيرهم كانت جزءا من صراع أوسع نطاقا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

ونقلت "رويترز" عن قائد القوات الخاصة الليبية، اللواء ونيس بوخمادة، قوله "نعلن في هذه اللحظة تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين والقضاء على داعش".

وأضاف: "القوات الشرقية باتت تسيطر على المدينة بالكامل".

ودشن حفتر ما أطلق عليها "عملية الكرامة" في أيار/مايو 2014 وتفوق شيئا فشيئا على المتشددين والمقاتلين السابقين الذين حاربوا القذافي في 2011.

وحفتر لمح إلى أنه يريد الترشح للرئاسة في انتخابات متوقعة العام المقبل، ويتمتع بشعبية في الشرق "المليء بالفوضى"، لكنه لا يزال شخصية مثيرة للانقسام في باقي البلاد.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، طرح الأسبوع الماضي تقدّم خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي قبل 3 أشهر، والمرتكزة على إجراء انتخابات في ليبيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حفتر
#بنغازي
#ليبيا
#متشددون
#القذافي

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