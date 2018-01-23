9 قتلى على الأقل بانفجار مفخختين في بنغازي

سقط 9 قتلى، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارتين مفخختين في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وفق مصدر أمني.

وانفجرت السيارة الثانية بمنطقة السلماني بعد أقل من ساعة من انفجار السيارة الأولى في المكان ذاته.

وبينما قتلت السيارة الأولى 3 أشخاص أثناء خروجهم من أحد المساجد، تسببت الثانية في مقتل 6 آخرين، فيما نقلت "رويترز" عن شهود عيان مقتل 11 شخصًا جراء الانفجارين.

وقال النقيب طارق الخراز، المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية لتأمين بنغازي، إن سيارة مفخخة ثانية انفجرت في المكان نفسه.

وتتبع الغرفة للقوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، والتي يقودها خليفة حفتر، وتضم عسكريين وأمنيين.

وأضاف الخراز، أن حصيلة قتلى السيارة الثانية 6 أشخاص، لترتفع حصيلة التفجيرين إلى 9 أشخاص.

وفي وقت سابق اليوم، قال الضابط سعيد ميلاد، القائد في القوات الخاصة التابعة لقوات حفتر، إن "سيارة مفخخة انفجرت أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي، بالتزامن مع خروج المصلين من أداء صلاة العشاء".

وأضاف أن ثلاثة مدنيين قتلوا، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، من دون تحديد عددهم أو خطورة الإصابات.

ورجح القائد العسكري الليبي أن "انفجار السيارة المفخخة (الأولى) كان يستهدف أحد الشخصيات الهامة"، مؤكدا أن تحقيقا فتح في الحادث. وحتى الساعة 22:45 (بتوقيت القدس المحتلة) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.