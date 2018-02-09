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ليبيا: قتيل وعشرات الجرحة بتفجير مسجد ببنغازي

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 16:49

ليبيا: قتيل وعشرات الجرحة بتفجير مسجد ببنغازي
الدمار في المسجد بعد التفجير (تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : رامي حيدر

أكد مسعفون أن قتيلًا سقط وجرح نحو 62 آخرون في مدينة بنغازي شرق ليبيا، جراء تفجير مسجد في المدينة خلال صلاة الجمعة، بحسب بيان من مستشفى الجلاء الرئيسي في المدينة، والذي قال إن بعض الإصابات حرجة، ما يشير إلى احتمال مقتل جرحى آخرين. 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري ليبي قوله إنه التفجير حدث عن بعد، وأن المنفذ استخدم هاتفًا محمولًا على الأغلب لتفجير العبوتين الناسفتين، في حين أكد مصدر امني لوكالة الأنباء الفرنسية أن العبوتين لنفجرتا مع بداية صلاة الجمعة في مسجد سعد بن أبي عبادة بوسط المدينة.  وأضاف ان عبوة متفجرة وضعت في نعش بباحة المسجد، والثانية على مدخله، في خزانة أحذية.

وقالت المتحدثة باسم مستشفى الجلاء في بنغازي، فاديا البرغثي، إن 62 جريحا وقتيلا واحدا قد نقلوا إلى المستشفى.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليبيا
#بنغازي
#تفجير مسجد

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