ليبيا: انتشال 18 جثة من مقبرة جماعية في سرت

عرب ٤٨/ أ ف ب

انتشلت 18 جثة من مقبرة جماعية في مدينة سرت في ليبيا، وفق بيان الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا.

وفي التفاصيل، أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأحد، انتشال 18 جثة مجهولة الهوية، عثر عليها الأسبوع الماضي بمقبرة جماعية بمدينة سرت (غرب). جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا (رسمية) نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وذكرت الهيئة أن "18 جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها، الأسبوع الماضي، في مقبرة جماعية بمنطقة السبعة (تابعة لبلدية سرت)".

وأوضحت أن "الجثث تم نقلها إلى مستشفى ابن سينا بسرت، وقامت الفرق المختصة بأخذ عينات من العظام وإرسالها إلى مختبرات الهيئة للعمل عليها".

ومن وقت لآخر، تعلن السلطات الليبية العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أعلن سرت في آب/ أغسطس 2015 ولاية له.

وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 2016، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تحرير مدينة سرت بالكامل، عقب نحو عامين على سيطرة التنظيم عليها.