الدبيبة: نتابع التحقيق في حادثة الطائرة المنكوبة بالتعاون مع تركيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، السبت، إن التحقيق بشأن طائرة الوفد العسكري الليبي المنكوبة في أنقرة، يجري بأقصى درجات الجدية والمسؤولية بالتعاون مع تركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم عسكرية أقيمت في العاصمة طرابلس عقب وصول جثامين قتلى الطائرة المنكوبة، حضرها رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو وسفير تركيا لدى طرابلس غوفَن بَغَتش.

وأسفر سقوط الطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا، قرب العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء الماضي، عن مقتل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.

وأكد الدبيبة، أن "أعضاء الوفد العسكري الذين فقدوا حياتهم لم يكونوا مجرد قادة عسكريين فحسب، بل أيضا رجال دولة جسدوا الحكمة والانضباط والشعور بالمسؤولية".

وأضاف "نؤكد أن التحقيق مستمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، وأننا نتابعه عن كثب بالتعاون مع جمهورية تركيا".

كما شكر جميع المسؤولين المشاركين في المراسم ووقوفهم مع ليبيا في هذا اليوم الحزين، وخاصة القادمين من تركيا ودول أخرى.

بدور، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي "نودع نخبة من أبناء ليبيا البارزين".

وتابع "عرفناهم رجالا منضبطين، أوفياء لقسمهم، كانوا رجالا ذوي عملٍ دؤوب، عملوا في صمت، وتحمّلوا المسؤولية، وحافظوا على ولائهم لله ولوطنهم وشعبهم، لم يطلبوا في المقابل إلا شرف الانتماء إلى ليبيا وخدمتها".

وأعلن عن ترقيته، بصفته القائد العام للجيش الليبي، لكلٍّ من رئيس الأركان الراحل محمد الحداد ورئيس أركان القوات البرية، الفيتوري غريبيل.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الثلاثاء الماضي الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.

وأوضح يرلي قايا، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء، من مطار "أسن بوغا" في أنقرة، نحو العاصمة الليبية طرابلس.