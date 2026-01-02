ليبيا تحقق أكثر من 21.9 مليار دولار من إيرادات النفط في 2025

بلغت إيرادات ليبيا من النفط في العام الماضي 21.9 مليار دولار، شملت 3.268 مليار دولار من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، إضافة إلى إيداع نحو 71.36 مليون يورو (ما يعادل 83.91 مليون دولار) في الحساب السيادي.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الخميس، أن إيرادات البلاد من النفط خلال عام 2025 بلغت 21.9 مليار دولار، مسجّلة زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

وذكرت المؤسسة في بيان أن هذه الإيرادات شملت 3.268 مليار دولار من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، إضافة إلى إيداع نحو 71.36 مليون يورو (ما يعادل 83.91 مليون دولار) في الحساب السيادي.

كما أوضحت المؤسسة أن ليبيا سجلت أعلى متوسط سنوي لإنتاج النفط خلال العقد الماضي، إذ بلغ متوسط الإنتاج 1.374 مليون برميل يوميًا، بإجمالي 501 مليون برميل خلال العام 2025.