ليبيا: بدء التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي

بدأ فريق من المحققين وأطباء شرعيين وخبراء التحقيق في ملابسات مقتل سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد تعرضه لعيارات نارية في منزله بمدينة الزنتان.

أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور اليوم الأربعاء، بدء التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي ومعاينة الجثمان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال مكتب التحقيقات لدى النائب العام في بيان "إثر تلقّي بلاغ عن واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافي، نفذ المحققون قرار النائب العام الذي خوّلهم باستيفاء المعلومات".

وأشار البيان إلى "انتقال المحققين للمكان، وإجراء المعاينة، وضبط الأشياء، وندب الخبراء، وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة".

وأكد أن "فريق التحقيق ضم أطباء شرعيين وخبراء اطلعوا على الجثمان".

وأشارت التحقيقات الأولية، وفق البيان، إلى تعرض القذافي لعيارات نارية أدت إلى مقتله.

وأعلن المستشار السياسي لسيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أن عملية اغتياله كانت باقتحام 4 مسلحين منزله بمدينة الزنتان ظهر الثلاثاء.

فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة "نفيه القاطع لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقته بالاشتباكات التي وقعت في الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام".

ومنذ أسره خلال الثورة المسلحة التي أسقطت نظام والده معمر القدافي عام 2011، عاش سيف الإسلام في مدينة الزنتان، إلا أن أحدا لم يكن يعلم موقعه بشكل علني حتى بعد إطلاق سراحه عام 2017.

وخلال السنوات الماضية، برز اسم سيف الإسلام في المشهد السياسي، وسط خلاف على ترشحه لانتخابات رئاسية ما زال الليبيون يأملون أن تعقد في البلاد لإنهاء أزماتها.

وتتنافس في ليبيا حكومتان الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير كامل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير منها شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.