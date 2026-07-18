عطل مفاجئ يسبب إظلاما واسعا في ليبيا

"تم الاتفاق على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبي-المصري، لتمكين إعادة شحن المحطات الرئيسية والبدء في استعادة الشبكة الكهربائية تدريجيا".

أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، السبت، انقطاع التيار الكهربائي في كامل شرق البلاد وجزء من غربها، بسبب خروج محطات توليد عن الخدمة بشكل مفاجئ، فيما تجري تغذية الشبكة عبر الخط الواصل مع مصر.

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وقالت الوزارة في بيان إن "الشبكة الكهربائية شهدت حالة إظلام تام في معظم مناطق البلاد، نتيجة خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية، من بينها محطتا الخليج ومصراتة، عن الخدمة بشكل مفاجئ".

وأكدت الوزارة أن "الفرق الفنية تعمل على إعادة بناء الشبكة تدريجيا، وفق الخطط الفنية، وإعادة إدخال وحدات التوليد والمحطات تباعا، تمهيدا لإرجاع التغذية الكهربائية".

وتبين، بحسب البيان، أن "سبب انقطاع التيار الكهربائي هو فصل الخط الواصل بين محطتي مصراتة والخمس (غرب البلاد)، بجهد 400 كيلو فولت، ما تسبب في الرجوع العكسي للقدرة التي كانت متجهة إلى الشبكة الغربية بحمل 350 ميغاواط حراري".

وفي حين لم تحدد الوزارة في بيانها المناطق التي شملها انقطاع التيار، أوضحت تقارير محلية أن "المنطقة الشرقية تشهد حاليا انقطاعا للتيار الكهربائي، فيما تشهد المنطقة الغربية انقطاعا جزئيا".

وفي بيان آخر، قالت الوزارة ذاتها، صباح السبت، إن "وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية عوض البدري أجرى اتصالات مكثفة فجرا مع وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أحمد مهينة، ورئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء منى رزق، ورئيس التحكم المصري عادل العمري".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبي-المصري، لتمكين إعادة شحن المحطات الرئيسية والبدء في استعادة الشبكة الكهربائية تدريجيا".