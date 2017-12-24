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شكري إلى إثيوبيا: تعثر المحادثات والسد على وشك الاكتمال

تاريخ النشر: 24/12/2017 - 21:00

شكري إلى إثيوبيا: تعثر المحادثات والسد على وشك الاكتمال
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي، في محاولة لكسر "الجمود الدبلوماسي" بشأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات.

ويتركز الخلاف، الذي يشمل السودان كذلك، على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وتقول القاهرة إن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين.

وتقول إثيوبيا إن سد النهضة، الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، لن يكون له أثر كبير على مصر. وتتهم القاهرة باستعراض قوتها السياسية لإثناء الممولين عن مساندة مشروعات كهرباء إثيوبية أخرى.

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد.

اكتمال 63% من سد النهضة: "عدم الاتفاق مع مصر لن يعطل البناء"
"ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب عنها معلومات كثيرة حول السد غير صحيحة؛ بدليل أن مصر اطلعت على 150 وثيقة تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة"، كما وأعلن الوزير اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد
 

لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي، وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم.

وقال وزير الري السوداني، معتز موسى، إن مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير عرضتها الخرطوم وأديس أبابا.

وقال موسى في تشرين الثاني/ نوفمبر إن السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط، خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد.

ومن أوجه الخلاف الأخرى ما إذا كانت إثيوبيا تعتزم استكمال البناء قبل الانتهاء من المفاوضات بشأن حصص المياه.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري المصري السابق، محمود أبو زيد، إنه "من الواضح أنهم لا يريدون التوصل إلى نتيجة سريعة. نعتقد أنهم يريدون البدء في ملء الخزان واستكمال بناء السد في حين ما زالت بعض المناقشات جارية".

وقال إن ذلك ينتهك اتفاقا وقعته الدول الثلاث في الخرطوم عام 2015 يهدف إلى ضمان التعاون الدبلوماسي وتبديد المخاوف المتعلقة بالصراع على الموارد المائية.

وتخشى القاهرة أن يخفض السد إمدادات المياه التي تعتمد عليها في الشرب والري. ومن المقرر أن ينتج السد الذي تبنيه شركة "ساليني إمبريجيلو"، أكبر شركة إنشاءات إيطالية، ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء.

ويقول مسؤولون مصريون إن حماية حصة مصر من مياه النيل مسألة أمن قومي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا أحد يمكنه أن يمس مياه مصر وأضاف أن هذه "مسألة حياة أو موت" لشعب مصر، رغم أن السد يتوقع استكماله العام المقبل.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#السودان
#سامح شكري
#أديس أبابا
#مصر
#إثيوبيا
#سد النهضة
#أمن مائي

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