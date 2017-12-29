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مصر تسدد ديونا بملياري دولار خلال ديسمبر لجهات دولية

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 18:03

مصر تسدد ديونا بملياري دولار خلال ديسمبر لجهات دولية
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

سددت مصر، خلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري، نحو ملياري دولار ديونا مستحقة لصالح جهات دولية.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقديK رامي أبو النجا،، اليوم الجمعة، إن "تلك المبالغ تضمنت 1.2 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ونحو 920 مليون دولار أخرى، لجهات دولية جزء منها مستحقات على جهات حكومية".

وأكد أبو النجا أن البنك المركزي ملتزم بسداد كافة المستحقات الخارجية على مصر، وأن مصر لم ولن تتخلف أبدا عن سداد التزاماتها تجاه العالم الخارجي.

بذلك، ترتفع قيمة ما سدده المركزي المصري إلى 3.2 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وهي قيمة القرض المستحق على البلاد كاملة.

و20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته صرف دفعة ثالثة بقيمة 2.03 مليار دولار لصالح مصر، دون أن يحدد موعدا.

وتوقعت القاهرة تسلم الدفعة الجديدة في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، نظرا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016، بسبب سياسات اقتصاديّة يتبعها النظام المصري الحالي، وصفها محللون اقتصاديون بأنّها فاشلة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ملياري دولار
#ديسمبر
#ديون

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