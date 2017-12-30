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"العم صلاح": الرجل الذي أسقط الإرهابي المسلح بكنيسة مارمينا

تاريخ النشر: 30/12/2017 - 10:38

"العم صلاح": الرجل الذي أسقط الإرهابي المسلح بكنيسة مارمينا
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

وصل وسم "حلوان"، إلى قائمة الأكثر تصدرًا على موقع "تويتر"، حيث تناول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات والصور للحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة مارمينا.

وظهر في مقطع فيديو، مدته عشر دقائق، إرهابيا يتجول مع سلاحه بكلّ أريحيّة في الشارع، حيث تظهر مدرعة للشرطة، تفرّ من الإرهابي، دون أن تواجهه.

كما تداول ناشطون قصة "العم صلاح"، الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو ينقض على الإرهابي المسلح في الشارع، ويخلص خزنة السلاح ويضربه في رأسه، ما مكن القبض على الإرهابي بعد ذلك.

وقال صلاح في تصريحات لوسائل إعلام محلية، "خرجت مسرعًا إلى الشارع لأجد أحد الأشخاص بمنتصف الشارع، ممسكًا بسلاح ناري بيده، ويطلق النيران بصورة عشوائية، تجاه الجانب الآخر من الشارع، راودتني أفكار الاقتحام والمشاركة في ضبطه، وظللت قرابة 3 دقائق أنتظر كيف أهجم عليه، دون أن يحدث شيء، أو يصاب أحد آخر".

وتابع صلاح، "وفي ثوان معدودة، تحركت ببطء لأقترب منه حتى اختبأت خلف أحد الأسوار، متربصًا بالإرهابي، وما هي إلا ثوانٍ، ليتلقى العنصر أعيرة نارية في قدمه، سقط على إثرها على الأرض، فقمت بالتحرك تجاهه دون تفكير، وهجمت عليه ممسكًا بخزنة السلاح، وقمت بسحبها وضربه على رأسه، ففقد الوعي وتجمع أهالي المنطقة".

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان، والذي راح ضحيته 11 شخصًا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العم صلاح
#مارمينا
#حلوان
#كنيسة

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