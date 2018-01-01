مصر: توقيف 6063 مهاجرًا غير شرعي في 2017

قال المتحدث باسم الجيش المصري، اليوم الإثنين، في بيان عمم على وسائل الإعلام، إنّ الجيش أوقف خلال عام 2017، 6063 فردًا من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وقال البيان، إن "قوات حرس الحدود تمكنت في عام 2017 من ضبط 239 قضية تسلل وهجرة غير شرعية، لعدد 6063 فردًا من جنسيات مختلفة.

وتمثل مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية؛ وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.