  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر: توقيف 6063 مهاجرًا غير شرعي في 2017

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 23:17

مصر: توقيف 6063 مهاجرًا غير شرعي في 2017
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

قال المتحدث باسم الجيش المصري، اليوم الإثنين، في بيان عمم على وسائل الإعلام، إنّ الجيش أوقف خلال عام 2017، 6063 فردًا من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وقال البيان، إن "قوات حرس الحدود تمكنت في عام 2017 من ضبط 239 قضية تسلل وهجرة غير شرعية، لعدد 6063 فردًا من جنسيات مختلفة.

وتمثل مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية؛ وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصر
#مهاجرين

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باكستان تستدعي سفير واشنطن احتجاجا على اتهامات ترامب
باكستان تستدعي سفير واشنطن احتجاجا على اتهامات ترامب

2018-01-01

مقتل شرطي وإصابة 3 في أصفهان
مقتل شرطي وإصابة 3 في أصفهان

2018-01-01

كوستاريكا: 12 قتيلا بينهم 10 أميركيين بتحطم طائرة
كوستاريكا: 12 قتيلا بينهم 10 أميركيين بتحطم طائرة

2018-01-01

الأكثر قراءة

إنقاذ فتاة وسائقة سيارة غمرتها المياه في حيفا

إنقاذ فتاة وسائقة سيارة غمرتها المياه في حيفا

2018-01-01
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة والتحذير من تشكل السيول

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة والتحذير من تشكل السيول

2018-01-01
علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع في حكومة نظام الأسد

علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع في حكومة نظام الأسد

2018-01-01
ثلوج في جبل الشيخ في الفاتح من العام 2018

ثلوج في جبل الشيخ في الفاتح من العام 2018

2018-01-01
اعتقالات بالضفة طالت نائبا عن حماس وتوغل بغزة

اعتقالات بالضفة طالت نائبا عن حماس وتوغل بغزة

2018-01-01