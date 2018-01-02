إعدام 5 مصريين شنقا

نفذ، صباح اليوم الثلاثاء، حكم الاعدام شنقا في خمسة أشخاص في مصر، أربعة منهم أدينوا في هجوم بقنبلة على ستاد كفر الشيخ (دلتا النيل) ما أوقع ثلاثة قتلى من طلبة الكلية الحربية، والخامس أدين في قضية جنائية، بحسب مسؤول أمني.

ويأتي ذلك بعد عشرة أيام على تنفيذ حكم الاعدام في سجني برج العرب ووادي النظرون بـ15 رجلا أدينوا بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة شمالي سيناء.

وقال المسؤول إن حكم الاعدام شنقا نفذ في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالمحكومين الخمسة في سجن برج العرب (غرب الاسكندرية على ساحل المتوسط شمال مصر).

يذكر أنه في 15 نيسان/أبريل 2015 تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، شمالي القاهرة، أمام مكان تجمع عدد من طلبة الكلية الحربية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.

وبذلك يكون تم تنفيذ حكم الإعدام في 20 شخصا في مصر، في أقل من عشرة أيام. وهي أكبر دفعة من عمليات الإعدام في مصر منذ أن نفذت السلطات في العام 2015 أحكاما بإعدام ستة أشخاص أدينوا كذلك في هجمات ضد الجيش والشرطة.