روسيا تستأنف رحلاتها الجوية المدنية إلى القاهرة

قالت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الانترنت، اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا والقاهرة.

ويسري القرار اعتبارا من الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الخميس، إن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولا بدءا من فبراير شباط المقبل.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015 بعدما فجر متشددون قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "متروجيت" الروسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصا.

ووجه الحادث ووقف الطيران الروسي ضربة لصناعة السياحة في مصر وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وذكرت المصادر المصرية أن مصر ورسيا ستبدآن في نيسان/أبريل المقبل التفاوض حول تشغيل رحلات "الشارتر" من روسيا إلى المدن الداخلية خاصة منتجعي الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقالت المصادر إنه من الممكن اتخاذ إجراءات إضافية خاصة بالأمن والتأمين تشمل الاستعانة بشركات تأمين خاصة إلى جانب رجال الأمن في المطارات.