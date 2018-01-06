أهالي المقطم يحاولون اقتحام مقر الشرطة بعد وفاة محتجز

حاول مصريون اقتحام مقر شرطي شرقي القاهرة، في الساعات الأولى من صباح السبت، على خلفية وفاة أحد المحتجزين داخل المقر الأمني.

وذكرت البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، إن "عددا من الأهالي حاولوا اقتحام قسم شرطة المقطم، وذلك على خلفية وفاة أحد المحتجزين في القسم".

وأوضحت أن "عددا من الأهالي قاموا بمحاولة إشعال النيران في قسم الشرطة، مما دفع القوات الموجودة بإطلاق الأعيرة النارية، في محاولة لتفريق الأعداد المتجمهرة من الأهالي".

وكشفت عن أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة دفعت بعدد من المدرعات بالإضافة إلى عدد من قوات الأمن المركزي في محاولة للسيطرة على الوضع"، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية أحبطت محاولة الاقتحام.

ولم تعلن السلطات المصرية حتى الساعة عن تفاصيل ما يثار عن واقعة الوفاة، ولم يتسن التأكد على الفور من مصدر مستقل حول تفاصيل التجمهر، غير إن وسائل إعلام محلية عديدة أكدت وجود تجمهر أمام قسم الشرطة عقب وفاة محتجز داخله.

وعادة ما تواجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات للسلطات المصرية بوجود "إهمال وتقصير" تجاه السجناء، غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية تنفي ذلك، مؤكدة على تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع السجناء دون تمييز.

والسنوات الأخيرة، وقعت حالات وفيات بين سجناء منتمين لجماعات سياسية بمصر، وآخرين ليس لهم توجهات سياسية في مقار الاحتجاز، حيث أشارت السلطات المصرية، إلى أنّ معظم هذه الوفيات، كانت لأسباب طبيعية.