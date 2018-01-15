استئناف الرحلات الجوية الروسية للقاهرة في شباط المقبل

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، أن شركة "آيرفلوت" الروسية الحكومية، حددت يوم 3 شباط/ فبراير المقبل، لانطلاق أولى رحلاتها الجوية من موسكو إلى القاهرة.

وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي، في بيان لها، اليوم، إن "الشركة الروسية، حددت 3 فبراير لانطلاق الرحلات الجوية من موسكو إلى القاهرة، وذلك في خطاب رسمي أرسلته لميناء القاهرة الجوي، بتنظيم رحلتين أسبوعيًا من موسكو إلى القاهرة، يومي السبت والأربعاء".

وأضافت الشركة "كما تنظم شركة مصر للطيران، ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من القاهرة إلى موسكو".

وأوضحت أن عودة الرحلات تأتي "وفقًا للإجراءات الأمنية التي تم الاتفاق عليها ونص عليها البرتوكول الذي تم توقيعه بين البلدين، باتخاذ إجراءات أمنية إضافية على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى موسكو".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، وقعت مصر وروسيا، اتفاقية تعاون بشأن أمن المطارات، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

بينما هناك جولة أخرى من المفاوضات في نيسان/ أبريل المقبل؛ لمناقشة عودة الرحلات إلى مطارات المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة على شاطئ البحر الأحمر، شمال شرقي البلاد، وفق تصريحات وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي.

وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، تحطمت طائرة روسية بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء، وقُتل جميع من كان على متنها وعددهم 224، وعلى إثر ذلك أوقفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة حتى اليوم.