اعتقال الفريق سامي عنان بادعاء ارتكاب مخالفات

اعتقلت السلطات الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، المرشح الرئاسي المحتمل لانتخابات الرئاسة ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق، سامي عنان، بعد إصدار القوات المسلحة بياناً أدانت فيه ترشّحه وتصريحاته أثناء إعلان ذلك، معلنة إحالته للتحقيق أمام القضاء العسكري.

وكانت قد استدعت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مرشح الرئاسة المصرية المحتمل، سامي عنان، لارتكابه "مخالفات"، حسب بيان أصدرته القوات المسلحة.

وجاء في البيان، إنّ ترشح عنان للرئاسة، "تضمن ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة المصرية"، وأضاف البيان، أنّ عنان "ارتكب جريمة ليتم إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين".

وتابع البيان، "وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى \ سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة".

وأضاف "أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، ثانيًا، تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم".

وتابع "ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق. وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنّه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال ما ورد من مخالفات وجرائم، تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".