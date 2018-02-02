حوادث مصر: مصرع 11 شخصا جراء تصادم 4 سيارات

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 32 آخرون اليوم الجمعة، في حادث سير جراء تصادم بين 4 سيارات بمحافظة المنيا وسط مصر.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الطريق الصحراوي في المنيا شهد حادث تصادم مروعا بين 4 سيارات بينها حافلتان، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا، وإصابة 32 آخرين.

وأشارت إلى أنه "فور وقوع الحادث دُفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام (حكومي)".

وأوضحت أن الإصابات راوحت بين جروح قطعية، وكدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والساعد، واشتباه كسور بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفاع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2016 إلى 14710 حوادث، مقابل 14548 حادثا عام 2015، بنسبة ارتفاع 1.1%، نتج عن هذه الحوادث 5343 وفاة، و18646 مصابا، و21089 مركبة تالفة.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربيا، و109 عالميا من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير البالغة 12.8 متوفى / 100 ألف نسمة.