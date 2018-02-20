مصر تدرج أبو الفتوح و15 آخرين على "قوائم الإرهاب"

قرّرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إدراج اسم المرشح الرئاسي الإسلامي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، مع 15 آخرين على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، بعد أقل من أسبوع من توقيفه واتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد".

وجاء القرار بناء على طلبٍ من النائب العام نظرا لما يواجهه أبو الفتوح من اتهامات بينها "الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد".

وقررت نيابة أمن الدولة العليا في 15 شباط/ فبراير حبس أبو الفتوح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه، غداة توقيف الشرطة له بعيد وصوله القاهرة آتيا من لندن، ويأتي توقيف أبو الفتوح قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة نهاية آذار المقبل.

واتهمت وزارة الداخلية المصرية أبو الفتوح في بيان بـ"التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار"، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية عرضت مقابلة مع أبو الفتوح تضمنت "بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط".

ويُعد أبو الفتوح الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين في العام 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وخاض انتخابات الرئاسة في 2012 وحل في المركز الرابع إثر جولتها الأولى خلف كل من محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي. وهو رئيس لحزب مصر القوية المعارض الذي أسسه.