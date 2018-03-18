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شفيق يدعم السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 16:21

شفيق يدعم السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمد وتد

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة أحمد شفيق، اليوم الأحد، عن دعمه للرئيس المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية.

ونشر الحزب اليوم الأحد إعلان تأييده في جريدة الأهرام المسائي، داعيًا المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمعة من 26 حتى 28 من مارس الجاري.

كما جاء في دعوة الحزب: "نعم للرئيس السيسي، ومن أجل الاستقرار، والأمن، والأمان للوطن، والقضاء على الإرهاب الأسود".

وطالب حزب أحمد شفيق، المصريين بالمشاركة في الانتخابات، حتى يقولوا "نعم للرئيس السيسي، ومن أجل الاستقرار، والأمن، والأمان للوطن، والقضاء على الإرهاب الأسود".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المصرية الرئاسية ستقام من 26 حتى 28 من آذار/مارس الجاري.

وسبق أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن السلطات المصرية مارست ضغوطا شديدة على شفيق، أقوى المنافسين للسيسي في الانتخابات الرئاسية، لإجباره على الانسحاب من المنافسة.

ونسبت الصحيفة لأحد محامي شفيق -طلب عدم ذكر اسمه-القول إن الحكومة المصرية أكرهته على الانسحاب بتهديده بالتحقيق في اتهامات سابقة بالفساد ضده.

وكان شفيق وضع بقراره الانسحاب من المنافسة نهاية للتكهنات حول ترشحه للرئاسة بتصريح مقتضب على تويتر قال فيه إنه وبعد مراجعته للوضع في مصر تيقن أنه ليس الرجل الأفضل لإدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصر
#السيسي
#شفيق
#انتخابات
#الرئاسة

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