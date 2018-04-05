  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

حوادث مصر: مصرع 20 شخصًا بطريق سوهاج أسيوط الصحراوي

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 10:22

حوادث مصر: مصرع 20 شخصًا بطريق سوهاج أسيوط الصحراوي
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

لقي 20 شخصًا مصارعهم، في حادث سير بين 3 سيارات على أحد الطرق الصحراوية جنوبي بمصر.

ونقل التلفزيون الحكومي، اليوم الخميس، عن محافظ سوهاج، أيمن عبد المنعم، أن حافلتين تقلان ركابًا اصطدمتا بسيارة نقل ثقيل بطريق "سوهاج- أسيوط" الصحراوي الشرقي في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 2 آخرين تم نقلهما إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية أوضحت أن الحادث سببه السرعة الزائدة.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ16 عربيا، و109 عالميا من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير البالغة 12.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة. 

 

ملف خاص | يوم الأرض

#حوادث مصر
#طريق صحراوي
#سوهاج
#أسيوط

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحطم مقاتلة أميركية في ثالث حادث جوي خلال يومين
تحطم مقاتلة أميركية في ثالث حادث جوي خلال يومين

2018-04-05

السعودية تعترض صاروخًا استهدف خزانات أرامكو بجازان
السعودية تعترض صاروخًا استهدف خزانات أرامكو بجازان

2018-04-04

عام على مجزرة خان شيخون: دول غربية تتوعد بمحاسبة الأسد
عام على مجزرة خان شيخون: دول غربية تتوعد بمحاسبة الأسد

2018-04-04

الأكثر قراءة

دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

2018-04-04

"بونبونة": حين يكون السائل المنويّ أداة نضال

2018-04-04
بن سلمان ينطق بلسان بلفور

بن سلمان ينطق بلسان بلفور

2018-04-04
جرحى بإطلاق نار داخل شركة

جرحى بإطلاق نار داخل شركة "يوتيوب" وانتحار المنفذة

2018-04-04
ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

2018-04-04