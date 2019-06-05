سيناء: مقتل 10 عناصر أمن في هجوم

أعلن مسؤولون مصريون اليوم الأربعاء، مقتل عشرة أفراد من رجال الأمن إثر هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في شمالي سيناء.

وأشاروا إلى أن الهجوم وقع بينما كان السكان يصلون صلاة عيد الفطر صباح اليوم، وأسفر عن مقتل ضابطين وثمانية مجندين قتلوا. فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

قال المسؤولون لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، إن المسلحين هاجموا نقطة التفتيش واستولوا على عربة مدرعة ولاذوا بالفرار، لكن طائرة حربية طاردتهم في الصحراء وقتلت خمسة منهم على الأقل.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث للصحافيين.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن " الجيش والشرطة يطوقان حاليا عناصر إرهابية" مؤكدا سماع تبادل إطلاق نار. وأكد مصدر أمني آخر نقل أربع جثث إلى مشرحة مستشفى في العريش عاصمة محافظة شمالي سيناء.