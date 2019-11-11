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مقتل 3 حراس أمن بهجوم مسلح شمالي القاهرة

تاريخ النشر: 11/11/2019 - 10:58

مقتل 3 حراس أمن بهجوم مسلح شمالي القاهرة
(توضيحية-أ.ب)
عرب ٤٨ / وكالات

قتل 3 حراس أمن صباح اليوم الإثنين، بهجوم مسلح استهدف ارتكازا أمنيا شمالي القاهرة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بقيام مسلحين بإطلاق النار على كمين أمني في قرية كفر الحصافة بطوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء قيام الخفراء بخدمه ليليه في كمين بقرية كفر الحصافة قام مجهولين مسلحين بإطلاق الرصاص عليهم.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، "أطلق مجهولون الرصاص على ارتكاز أمنى بإحدى قرى القليوبية، وفروا هاربين".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 خفراء من بينهم خفير خصوصي.

وكشف شهود عيان أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على كمين أمني بكفر الحصافة قرب مدينة طوخ وفروا هاربين.

وأضاف الشهود أن المعلومات تشير إلى سقوط 3 شرطيين عرف منهم الخفيران إبراهيم حسين إبراهيم النجار، وعصام صبحي حسين وشهرته عصام أبو حسيني وإصابة آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت تشديدات أمنية حوله، فيما تقوم القوات حالياً بتمشيط المنطقة وتعقب الجناة في المناطق الزراعية والقرى المجاورة. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

 


#مصر
#رجال أمن
#مقتل
#هجوم مسلح

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