مصر: اعتقال الناشط باتريك زكي وإيطاليا تطالب بإطلاق سراحه

اعتقلت الشرطة المصرية الناشط الحقوقي والباحث، باتريك جورج زكي، المعارض لحكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وأحالته إلى مكتب المدعي العام في مسقط رأسه بالمنصورة، فيما طالبت إيطاليا بإطلاق سراحه، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية ومنظمة حقوقية، اليوم الأحد.

وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حيث يعمل زكي الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، باحثًا، إنه تم اعتقاله في مطار القاهرة الدولي بعد عودته من إيطاليا يوم الجمعة، لتكون خطوة اعتقاله الأحدث ضمن الحملة غير المسبوقة التي تستهدف المعارضة والتي شنها السيسي خلال السنوات الأخيرة، والتي فيها ألقي القبض على الآلاف من الناشطين والحقوقيين.

وذكرت المبادرة أن زكي كان في إجازة منذ آب/ أغسطس الماضي، للحصول على درجة الماجستير في دراسات النوع الاجتماعي من جامعة بولونيا، موضحة أنه يجري التحقيق معه بسبب مزاعم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن الاتهامات بالدعوة إلى احتجاجات غير مصرح بها، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية للأنباء.

ولفتت إلى أن التحقيق يشمل مزاعم بإدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تقويض النظام الاجتماعي والسلامة العامة، فضلا عن التحريض على ارتكاب العنف والجرائم الإرهابية.

بدورها، قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن زكي محتجزٌ بناءً على أمر النائب العام، والذي أمر بإبقائه رهن الاحتجاز في انتظار التحقيق.

إيطاليا تطالب بإطلاق سراح زكي

من جانبها، طالبت الحكومة الإيطالية، بإطلاق سراح زكي، وعبرت عن "قلق مبرر" من تعرضه للتعذيب على يد الأمن المصريـ بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وعبّر وزير الدولة للتعليم، بيبي دي كريستوفارو، في بيان، عن "قلقه العميق على باتريك زكي، مع قلق مبرر من تعرض الباحث المصري الشاب الذي يدرس في جامعة بولونيا، لتوقيف تعسفي غير مبرر وأن يكون ضحية جديدة لعنف وسوء معاملة قوات الأمن المصرية".

وأضاف البيان: "على حكومتنا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التحرك فورا لمطالبة الحكومة المصرية بإطلاق سراح زكي"، مشددا على وجوب بذل كل الجهود "لضمان أمنه وتجنب تكرار حلقات تعذيب لا تطاق".

وحظرت مصر جميع الاحتجاجات غير المصرح بها في عام 2013، بعد أشهر من إطاحة السيسي وزير الدفاع آنذاك، بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، محمد مرسي.