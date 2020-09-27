  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر: الاحتجاجات ضد نظام السيسي تتواصل لليوم السابع على التوالي

تاريخ النشر: 27/09/2020 - 00:12

مصر: الاحتجاجات ضد نظام السيسي تتواصل لليوم السابع على التوالي
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

خرج متظاهرون، مساء السبت، في عدة قرى بمحافظات مصرية في احتجاجات محدودة لليوم السابع عن التوالي ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم قمعها بواسطة قوى الأمن واقتحامها وتشديد الحصار عليها.

وبث مغردون عبر منصات التواصل وناشطون بالمعارضة، مقاطع مصورة لخروج المئات في قرى دهشور وأم دينار والبرميل بمحافظة الجيزة، وقرية زبدة بمحافظة المنيا، وفي منطقة "مساكن الصداقة الجديدة" بمحافظة أسوان، مرديين هتافات ضد النظام.

وتأتي تلك الفعاليات في قرى بمصر وسط انتشار أمني مكثف بالميادين الرئيسية التي لم تشهد أي فعاليات.

ويحتج المتظاهرون على تردي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

ودعا المقاول المعارض محمد علي، إلى تنظيم مظاهرات يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات ليلية يومية، ضد النظام السياسي بمصر.

وبينما تتحدث وسائل إعلام حكومية عن "فشل" تلك التظاهرات ومحدوديتها بالقرى لا بالميادين، يراها معارضون أنها "كسرت حاجز الخوف".

وعمدت الفضائيات المصرية الرسمية والمملوكة لأجهزة النظام والموالية له إلى بث نقل مباشر من ميادين وشوارع العديد من المناطق الخالية التي لم تشهد حراكًا شعبيًا، في محاولة للتعتيم على خروج المواطنين في أنحاء متفرقة من الجيزة والمنيا وأسيوط ودمياط والمنوفية.

وشهد يوم الجمعة مسيرات أكبر وأوسع من مظاهرات التي خرجت باية الأسبوع الماضي يومي الأحد والإثنين، والتي طالبت بإسقاط حكم السيسي، على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والتعسف الحكومي المستمر في ملف التصالح في مخالفات البناء.

وقتل ثلاثة متظاهرين برصاص قوات الأمن المصريّ، أمس الجمعة، في محافظة الجيزة، بحسب ما ذكر ناشطون. ولم يصدر أي نفي أو تأكيد من السلطات المصريّة.

ونشرت وسائل إعلام مصريّة معارضة أسماء القتلى الثلاثة، وقالت إنّهم سامي وفدي سيد بشير، رضا محمد حامد أبو إمام، محمد ناصر حمدي إسماعيل.

كما نشر نشطاء آخرون مقاطع مصورة لفض قوات الأمن لمظاهرة في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، ولم يتسنّ التحقق من توقيت وصحة المقاطع المتداولة من مصادر مستقلة.

وصباح الجمعة، قال المقاول محمد علي، عبر بث مباشر على صفحته بموقع "فيسبوك": "صباح الخير على أهلي وناسي، شعب مصر العظيم. إن شاء الله ربنا هيكرمنا النهارده، ونحرر بلدنا، وتشرق شمس الحرية على شعب مصر"، وأضاف "ربّنا يكرمنا يا رب ويبقى يوم النهاردة عالمي، يشهد به العالم كله، إن شعب مصر كسر حاجز الخوف، ورجعت له كرامته تاني. أنا معكم ثانية بثانية في الشارع، ربنا يكرمنا وينصرنا، ويرحل السيسي".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مصر
#مظاهرات
#نظام السيسي
#المقاول محمد علي
#محافظات مصرية

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السلطات الإماراتية تمنع الأديبة المعارضة ظبية خميس من السفر
السلطات الإماراتية تمنع الأديبة المعارضة ظبية خميس من السفر

2020-09-27

الموت يغيّب الصحافي السوري رياض الريس
الموت يغيّب الصحافي السوري رياض الريس

2020-09-26

نائبة أميركية تقدمية تلغي مشاركتها في حفل تأبيني لرابين
نائبة أميركية تقدمية تلغي مشاركتها في حفل تأبيني لرابين

2020-09-26

الأكثر قراءة

مع دخول الإغلاق حيّز التنفيذ؛ ما المسموح به وما الممنوع؟

مع دخول الإغلاق حيّز التنفيذ؛ ما المسموح به وما الممنوع؟

2020-09-25
يافا: مقتل شاب عربي هو الخامس في عائلته خلال سنوات

يافا: مقتل شاب عربي هو الخامس في عائلته خلال سنوات

2020-09-25
الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

2020-09-25
الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

2020-09-25
ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

2020-09-25