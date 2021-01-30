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لقاح "أسترازينيكا" يصل مصر الأحد

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 15:50

لقاح "أسترازينيكا" يصل مصر الأحد
مصر (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد المسؤولة عن إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر أن أولى شحنات لقاح "أسترازينكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا ستصل القاهرة يوم غدٍ، الأحد، بعد أسبوع على إطلاق مصر حملة التلقيح ضد الفيروس.

وكتبت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك "وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد غدا الأحد الموافق 31 كانون الثاني/يناير لعام 2021".

ولم توضح الهيئة كمية اللقاحات التي ينتظر وصولها الأحد.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد بهاء زيدان أكد الأسبوع الماضي أن "الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة "أر فارما" و"سيروم إنستيتوت" المصنعتين للقاح أسترازينيكا/أوكسفورد للحصول على 30 مليون جرعة" منه.

وأطلقت مصر الأحد الماضي حملة التلقيح بلقاح سينوفارم الصيني الذي وصلت أول شحنة منه الى مصر في كانون الأول/ديسمبر، وضمت 50 ألف جرعة.

وتقول الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79 بالمئة ضد الفيروس.

وأوضحت وزيرة الصحة المصريّة، هالة زايد، أن أولوية التلقيح ستكون للطواقم الطبية ثم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وسجلت مصر 160 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 8850 وفاة.

ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة.

وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المخصصة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المنخفض في مصر يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أسترازينيكا
#مصر
#لقاح
#فيروس كورونا

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