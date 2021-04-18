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الجيش المصريّ يعلن تدمير 5 أنفاق على الحدود مع غزة

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 20:15

الجيش المصريّ يعلن تدمير 5 أنفاق على الحدود مع غزة
(توضيحية أرشيفية - "رويترز")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال الجيش المصري، اليوم الأحد، إنّه دمّر 5 أنفاق على الشريط الحدوديّ مع قطاع غزة المُحاصَر، فضلا عن توقيف 2750 مهاجرا غير نظاميّ من عدة جنسيات، خلال آذار/ مارس الماضي.

ووفق بيان الجيش، فقد "تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي، من اكتشاف وتدمير 5 فتحات أنفاق (على الشريط الحدودي مع غزة)".

كما أفاد البيان بـ"إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ2750 شخصا من عدة جنسيات (لم يحددها) على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد خلال الفترة ذاتها".

ومنذ نيسان/ أبريل 2020، بدأت مصر في بناء منطقة عازلة على حدودها مع غزة، لـ"منع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر"، وفق تصريح سابق للمتحدث العسكري، العميد تامر الرفاعي.

وتمثل مصر، بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول الأوروبية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الجيش المصري
#مصر
#قطاع غزة المُحاصَر

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