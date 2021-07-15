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الأمم المتحدة: القاهرة توجه تهما "ملفقة" للمدافعين عن حقوق الإنسان

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 22:20

الأمم المتحدة: القاهرة توجه تهما "ملفقة" للمدافعين عن حقوق الإنسان
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن التهم التي توجها السلطات المصرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد "ملفقة وزائفة"، بحسب ما جاء في بيان أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور.

وأعربت لولور في بيانها عن "الاستياء إزاء استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة". وقالت إن "النشطاء المحتجزين في حبس انفرادي في مصر يتم توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم زائفة متعددة... هذه تهم ملفقة".

وأضافت لولور: "لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (...) إن ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ليست جريمة".

واتهمت السلطات المصرية "باللجوء لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول وتعريضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا".

وأردفت لولور: "ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت".

وتابعت أن "المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة بعد ذلك لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة، مما يشكل تجاهلا صارخا من قبل السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتبث أثرا تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني".

والأربعاء، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي، "استمرار اعتقال ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر"، معتبرا ذلك "يهدد استقرار وازدهار البلاد".

جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، عن إحالته للمحاكمة، بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الأمم المتحدة
#حقوق الإنسان
#مصر
#المعارضة المصرية
#السلطات المصرية

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