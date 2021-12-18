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مصر تعلن اكتشاف أول 3 إصابات بالمتحورة "أوميكرون"‎‎

تاريخ النشر: 18/12/2021 - 07:57

مصر تعلن اكتشاف أول 3 إصابات بالمتحورة "أوميكرون"‎‎
توضيحية من القاهرة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت السلطات المصرية، مساء أمس، الجمعة، اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة بالمتحورة "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد.

ووفق بيان لوزارة الصحة المصرية، "أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحورة أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها أمس (الخميس)".

وأفاد البيان بـ"إيداع المصابين الثلاثة بمستشفيات العزل (لم يسمها) واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين".

وأوضحت الصحة المصرية أن "هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض، أما الحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي"، حسب البيان ذاته.

ومنذ اكتشاف المتحورة "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واصلت المتحورة الانتشار في أكثر من 70 دولة بالعالم، إذ وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".

وحتى الجمعة، سجلت مصر إجمالا 373 ألفا و509 إصابات بفيروس كورونا، بينها 21 ألفا و277 حالة وفاة، و310 آلاف و749 حالة تعاف.

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#أوميكرون
#فيروس كورونا

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