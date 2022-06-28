محكمة مصريّة تقضي بإعدام 10 متهمين أدينوا بـ"الإرهاب"

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام عشرة متهمين أدينوا بـ"الإرهاب"، وتشكيل مجموعات مسلحة في القاهرة والجيزة، واستهداف قوات الشرطة بين عامي 2013 و2015، في قضية عُرفت إعلاميا باسم "كتائب حلوان"، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عن مسؤول قضائي لم تسمّه.

وقال المسؤول: "عاقبت محكمة جنايات القاهرة 10 متهمين بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ’كتائب حلوان’".

وأضاف أنهم أدينوا "بالاشتراك مع آخرين" في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، وهي الفترة التي شهدت أعمال عنف عقب قيام الجيش بإطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من السلطة في تموز/ يوليو 2013، "في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم قتل وتخريب عمدي بغرض إرهابي".

كما أنهم متهمون بـ"الشروع في قتل ضابط شرطة و3 اخرين من قوات الأمن" و"تهديد موظفين عمومين بغرض منعهم عن أداء عملهم" و"تشكيل تنظيم غير شرعي الغرض منه تعطيل أحكام الدستور وعمل مؤسسات الدولة".

ويستطيع المتهمون الطعن بهذا الحكم.

وحوكم 215 متهما في هذه القصية التي بدأت جلساتها في العام 2015.

وإضافة إلى أحكام الإعدام العشرة، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوح بين 25 عاما و10 سنوات على 154 متهما وقضت ببراءة 43 متهما فيما نقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لثمانية متهمين لوفاتهم أثناء المحاكمة.

وتواجه مصر اتهامات من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بقمع المعارضة بكافة أطيافها. وتؤكد المنظمات أن عدد المسجونين لأسباب سياسية في مصر يصل إلى 60 ألفا. وتتعرض القاهرة لانتقادات على خلفية سجلها الحقوقي.