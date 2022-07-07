مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 44 آخرين إثر حادث سير

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 44 في حادث سير، اليوم الخميس، بالقرب من محافظة أسوان جنوب مصر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية.

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة على طريق سريع يربط أسوان بأبو سمبل، مقر المعابد القديمة لرمسيس الثاني، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل جثث الضحايا إلى مشرحة أسوان ونقل الجرحى ألى المستشفى الرئيسي بالمحافظة.

تودي حوادث المرور المميتة بحياة الآلاف كل عام في مصر، التي تتمتع بسجل ضعيف في مجال سلامة النقل.

وتقع الحوادث والاصطدامات في الغالب بسبب السرعة أو الطرق السيئة أو سوء تطبيق قوانين المرور.

في كانون ثان/ يناير، لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا حتفهم وأصيب 18 آخرون عندما اصطدمت حافلة ميكروباص بحافلة نقل عام في شبه جزيرة سيناء المصرية.

تقول وكالة الإحصاء الرسمية المصرية إن هناك حوالي 10,000 حادث طرق في عام 2019، وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3480 شخصا.

في عام 2018، كان هناك 8480 حادث سيارة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 3080.