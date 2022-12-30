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مصر: مقتل 4 عناصر شرطة بينهم ضباط في هجوم مسلح بالإسماعيلية

تاريخ النشر: 30/12/2022 - 21:43

مصر: مقتل 4 عناصر شرطة بينهم ضباط في هجوم مسلح بالإسماعيلية
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل 4 عناصر من الشرطة المصرية، مساء الجمعة، في هجوم مسلح الأول من نوعه في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

وحسب ما جاء، فإن الهجوم المسلح وقع إثر كمين للشرطة المصرية قرب مسجد الصالحين في شارع شبين الكوم بحي السلام، إذ أقدم مسلحين مجهولين على إطلاق النار من سيارة.

وقالت مصادر محلية، إن المسلحين تمكنوا من قتل عدد من عناصر قوة الكمين، بينهم ضباط؛ حسب ما أورد "العربي الجديد".

وأشارت إلى مقتل مواطن مصري يعمل في كشك قرب الكمين.

وأضافت، أن المسلحين تمكنوا من القرار بعد وقوع الهجوم وقبل وصول التعزيزات الأمنية، التي مشطت المنطقة بشكل كامل بحثا عنهم.

ومما يذكر أن مجموعات تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" وصلت إلى حدود قناة السويس من الضفة الشرقية خلال الأسابيع الأخيرة.

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#الإسماعيلية
#مصر
#داعش
#قناة السويس

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