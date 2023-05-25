هيئة قناة السويس تعوّم سفينة تعطّلت أثناء عبور الممرّ الملاحيّ

أفادت الهيئة في بيان بأن "أعمال الإنقاذ البحري، نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع ’تشي هاي تونغ 23’، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب".

نجحت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الخميس، في تعويم وقطر سفينة بضائع، تعطلت أثناء عبورها الممر الملاحي الدولي، من دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.

وأفادت الهيئة في بيان بأن "أعمال الإنقاذ البحري، نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع ’تشي هاي تونغ 23’، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب".

ودفعت الهيئة، بحسب البيان، بـ"ثلاث قاطرات لقطر السفينة وفريق للإنقاذ البحري".

وأضافت الهيئة أن السفينة التي تحمل علم هونغ كونغ، ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن، كانت متوجهة من السعودية إلى مصر.

وفي 2021، أثار جنوح سفينة لأيام عدة في القناة، اهتماما إعلاميا كبيرا، بعد أن أدت الحادثة إلى تعليق حركة الملاحة.

وقناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم، إذ تمرّ عبرها 10 بالمئة من التجارة البحرية الدولية.

وتشكّل عائدات قناة السويس مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر، وحققت منذ مطلع العام وحتى نهاية آذار/ مارس، بحسب بيانات الهيئة، أكثر من ملياري دولار مقارنة بـ 1,4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.