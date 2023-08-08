مصر تعلن نجاح انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس

"دون تأثير على حركة الملاحة"، تمّ انتشال القاطرة بعد 4 أيام من تصادمها مع ناقلة، وفق بيان لهيئة قناة السويس.

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، مساء الثلاثاء، نجاح انتشال القاطرة الغارقة في القناة، عقب تصادمها مع ناقلة قبل أيام.

جاء ذلك في بيان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عقب أيام من غرق القاطرة "فهد"، إحدى القاطرات التابعة للهيئة في الكيلو 51، إثر تصادمها مع ناقلة خلال عبور القناة.

وقال ربيع في البيان ذاته: "نجحت عملية انتشال القاطرة فهد بواسطة الرافعة إنقاذ"، مشيرا إلى أن "الإنقاذ تم في وقت قياسي، ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة".

ولفت إلى وجود "تحديات واجهها فريق الإنقاذ، والتي شملت شدة التيارات المائية، وانعدام الرؤية تحت الماء، فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة، وصلت إلى عمق 27 مترا".6

وأشار رئيس الهيئة إلى أن "موقع انتشال القاطرة الغارقة فهد تم تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة".

وأكد أن حركة الملاحة بالقناة "تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ".

وأوضح أن "القناة شهدت على مدار الإثنين والثلاثاء، عبور 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 ملايين طن"

والسبت، أعلن ربيع في بيان، غرق القاطرة "فهد"، إحدى القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس، إثر تصادمها مع الناقلة "CHINAGAS LEGEND".

وأوضح البيان أن "التصادم وقع خلال عبور الناقلة مع القاطرة (فهد) ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من سنغافورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت ترفع علم هونج كونج".

ومساء الأحد، أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، العثور على جثمان العامل المفقود من القاطرة الغارقة، وإنقاذ 6 آخرين من طاقم القاطرة، المكون من 7 أفراد.

وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق في العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.