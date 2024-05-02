مصر: مساع لاستصدار تصاريح إقامة مؤقتة لعشرات آلاف الغزيين

أشار اللوح إلى أن "الحديث يدور عن فئة في ظرف استثنائي، طلبنا من الدولة منحهم إقامات مؤقتة قابلة للتجديد إلى حين انتهاء الأزمة في غزة".

تسعى السفارة الفلسطينية في مصر إلى استصدار تصاريح إقامة مؤقتة لعشرات الآلاف الذين وصلوا من غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وقالت السفارة الفلسطينية في مصر إن هذه التصاريح ستخفف الظروف بالنسبة للغزيين حتى انتهاء الحرب.

وقال السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، إن "ما يصل إلى 100 ألف من سكان غزة عبروا الحدود إلى مصر، حيث يفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس أو فتح شركات أو حسابات مصرفية أو السفر أو الحصول على تأمين صحي، على الرغم من أن بعضهم وجد وسائل لكسب الرزق".

وأضاف أن "تصاريح الإقامة لن تكون إلا لأغراض قانونية وإنسانية. أولئك الذين وصلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ليس لديهم خطط للاستقرار في مصر".

وأشار اللوح إلى أن "الحديث يدور عن فئة في ظرف استثنائي، طلبنا من الدولة منحهم إقامات مؤقتة قابلة للتجديد إلى حين انتهاء الأزمة في غزة".

وتابع "نأمل وكلنا ثقة بالأخوة المصريين أن يتفهموا، هم قدموا الكثير ووقفوا إلى جانب الفلسطينيين في كل شيء، ولكن كما قلت هذه مسألة سيادية تُبحث على أعلى المستويات".

ومن جانبها، لم ترد الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب للتعليق بشأن الموضوع.

وكانت مصر قد عبرت عن رفضها لأي نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة، وخلال الحرب الحالية كان معبر رفح على الحدود التي يبلغ طولها 13 كيلومترا بين شبه جزيرة سيناء المصرية وغزة، نقطة دخول لتسليم المساعدات.

واقتصر الخروج من غزة على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم لأغراض طبية والأجانب مزدوجي الجنسية والفلسطينيين الذين يدفون رسوما لشركة يملكها رجل أعمال من سيناء.