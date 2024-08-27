مصر تعلن كشفا جديدا للغاز في الصحراء الغربية

خلال وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البلاد، ضمن خطة لتعزيز الإنتاج المحلي اعتبارا من 2025.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء، كشفا جديدا للغاز في الصحراء الغربية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 23 مليون قدم مكعبة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن شركة خالدة للبترول، القائمة بالأعمال نيابة عن شركة أباتشي الأميركية والهيئة المصرية العامة للبترول، أعلنت الكشف في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية.

وأوضحت أن الشركة أجرت بنجاح الاختبار للبئر بحفر 270 قدما في الرمال، نتج عنه استخراج 7165 برميل زيت يوميا، و23 مليون قدم مكعبة غاز مصاحب.

وخلال وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البلاد، ضمن خطة لتعزيز الإنتاج المحلي اعتبارا من 2025.

ونقلت في بيان عن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، إعلانه إطلاق مزايدة جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وتبحث مصر عن تعزيز الإنتاج المحلي، لتقليل فاتورة الاستيراد من جهة، وتلبية حاجة السوق المحلية، خاصة من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، من جهة ثانية.

ومصر منتج للغاز الطبيعي، وسجلت في 2017 الاكتفاء الذاتي، والتصدير إلى الخارج، قبل تراجع الإنتاج تدريجيا اعتبارا من 2021، نتج عنه فتح رقع استكشافية جديدة أمام الشركات.