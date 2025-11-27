مصر تدعو إلى إعادة تأسيس البنية التحتية لقطاع غزة

وزير الخارجية المصري يشدد خلال لقائه المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، على أهمية إعادة إعمار غزة وضمان وصول المساعدات، مشيدًا بالشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، ومتطرقًا إلى تطورات السودان ولبنان وسورية. وعبّرت المسؤولة الأوروبية عن "دعم جهود مصر لإرساء الاستقرار".

شدد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، على ضرورة إعادة تأسيس البنية التحتية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير عبد العاطي مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تميم خلاف.

وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن عبد العاطي "ثمّن التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك في آذار/ مارس 2024 بشأن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية وشاملة".

وأكد عبد العاطي "حرص مصر على مواصلة العمل لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الإستراتيجية".

وأشار إلى المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في تحمل أعباء الأزمات الجيوسياسية وأزمات اللاجئين والمهاجرين، لافتًا إلى "الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين الأجانب المتأثرين بأزمات الجوار".

وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار اتساقًا مع خطة ترامب، مشيرًا إلى الإعداد الجاري لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة.

كما رحّب بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، معربًا عن التطلع إلى مشاركة فاعلة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل إعادة الإعمار، وشدد على أهمية تفعيل الآليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتعزيز ميزانيتها.

وبحسب الخارجية المصرية، تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أدان عبد العاطي الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة الفاشر، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر ضمن الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية.

وشدد على "أهمية وصول المساعدات الإنسانية واحترام السيادة السودانية"، مشيرًا إلى "استعداد مصر لتسهيل نفاذ المساعدات والتعاون مع المؤسسات الدولية".

كما تناول اللقاء التطورات في لبنان، "حيث أكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان". وجدد "موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض الاستقرار"، داعيًا إلى "تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري".

وبحسب البيان، "أشادت المفوضة الأوروبية بالجهود المصرية الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، وبالدور الذي اضطلعت به مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية وحرصه على مواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مصر".