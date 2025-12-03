مصر: بدء إعادة الاقتراع في 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب

بدأت لجان الاقتراع عند الساعة التاسعة صباحا استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى، المقررة على مدار يومين متتاليين.

ناخبون في أحد مراكز الاقتراع (Gettyimages)

بدأت اليوم الأربعاء عملية إعادة الاقتراع في 19 دائرة ألغيت نتائجها ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمصر؛ على أن تستمر ليومين متتاليين.

وتشمل الجولة الأولى من الدوائر الملغاة محافظات الجيزة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والبحيرة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة الانتخابات المصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلغاء نتائج هذه الدوائر بعد رصد "خروقات" فيها.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية "في الساعة التاسعة صباحا بدأت لجان الاقتراع استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى".

وفي 10 و11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أُجري اقتراع المرحلة الأولى في 70 دائرة انتخابية بـ14 محافظة من أصل 27.

وإثر خروقات، اتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطوة لافتة بمخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات، حتى لو ألغت المرحلة الأولى كاملة، ثم قررت الهيئة إعادة الاقتراع بـ19 دائرة بعد فحص تظلمات.

وضمن المرحلة الأولى أيضا، يُنتظر إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية يومي 8 و9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري خارج البلاد، وداخلها 10 و11 من الشهر ذاته، وإعلان النتيجة 18 كانون الأول/ ديسمبر.

وأعلن رئيس هيئة الانتخابات القاضي حازم بدوي أمس الثلاثاء، إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية (بـ9 محافظات)، تنفيذا لقرار قضائي.

وأبطلت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة إدارية) السبت الماضي نتائج 30 دائرة؛ لـ"وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".

وبذلك ارتفع عدد الدوائر الملغاة إلى 49 من أصل 70 بالمرحلة الأولى، أي 70%.

وعن كثرة الدوائر الملغاة، اعتبر بدوي أن هذا تأكيد على الحرص على "نزاهة الانتخابات"، والهيئة "لن تتستر على مخالفة أو مخالف".

وتعد هذه المرة الأولى في عهد السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع.

وفي 24 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، وأعلنت الهيئة النتائج الثلاثاء، من دون إلغاء أي منها.

ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.

ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%.