الجيش المصري والقيادة المركزية الأميركية يبحثان جهود تنفيذ اتفاق غزة

تطرق اللقاء إلى "الجهود المصرية الأميركية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية في إطار اتفاق شرم الشيخ للسلام، كذلك سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين".

من اللقاء بين رئيس أركان الجيش المصري وقائد "سنتكوم"

بحث رئيس أركان الجيش المصري أحمد خليفة وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، الخميس، جهود البلدين لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين في إطار زيارة غير معلنة المدة يجريها كوبر إلى القاهرة حاليا، وفق بيان لمتحدث الجيش المصري غريب عبد الحافظ.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري، أن لقاء خليفة وكوبر حضره عدد من قادة الجيشين المصري والأميركي.

وأضاف أن "اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة".

كما تطرق اللقاء إلى "الجهود المصرية الأميركية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية في إطار اتفاق شرم الشيخ للسلام، كذلك سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين".

وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 366 فلسطينيا وإصابة 938 آخرين حتى الخميس، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وبدعم أميركي شنت إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وخلال لقاء كوبر أيضا، أعرب خليفة عن "اعتزازه بالعلاقات الممتدة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأميركية".

وأشار إلى "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين".

فيما أكد كوبر "الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة"، حسب بيان متحدث الجيش المصري.