صندوق النقد يصرف لمصر نحو 2,3 مليارات دولار عقب مراجعتين لبرنامج "الإصلاح"

صندوق النقد الدولي يعلن صرف تمويل جديد لمصر بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح، مشيرًا إلى تحسّن المؤشرات الكلية، مع تحذير من بطء الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

صرف صندوق النقد الدولي، الأربعاء، تمويلاً لمصر بقيمة تقارب 2.3 مليارات دولار، عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه القاهرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدّد".

وكان الصندوق قد أقرّ في آذار/ مارس 2024 حزمة تمويل موسعة بقيمة 8 مليارات دولار تمتد لنحو أربع سنوات، لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوطًا حادة، وذلك مقابل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.

وفي آذار/مارس 2025، وافق الصندوق أيضًا على منح مصر قرضًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار.

وقال الصندوق، في بيان، إنه سيُتاح لمصر سحب نحو ملياري دولار بعد استكمال المراجعتين الأخيرتين، إضافة إلى 273 مليون دولار في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، عقب استكمال المراجعة الأولى ضمن هذه الآلية.

وأشار إلى أن "الوضع الاقتصادي الكلي في مصر تحسّن في ظل جهود الاستقرار المستمرة"، لافتًا إلى أن السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، ساهمت في استعادة الاستقرار وخفض معدلات التضخم وتعزيز الوضع الخارجي.

في المقابل، حذّر الصندوق من أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج كانت "غير متكافئة"، وأن الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد جاءت أبطأ من المتوقع.