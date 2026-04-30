"توتال إنرجيز" تعتزم توسيع استكشاف الغاز في مصر

تتجه شركة "توتال إنرجيز" لتعزيز استثماراتها في استكشاف الغاز بمصر، مع تركيز على حوض هيرودوت في البحر المتوسط، وسط مساعٍ رسمية لتسريع الاتفاقات وجذب شركاء دوليين لزيادة الإنتاج.

أعلنت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية اعتزامها تعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر من خلال أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي، لا سيما في منطقة البحر المتوسط، في ظل ما وصفته بفرص واعدة في هذا القطاع.

وجاء ذلك، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الخميس، عقب لقاء جمع وزير البترول كريم بدوي، مع المدير العام لشركة "توتال إنرجيز" في مصر وقبرص، باسكال بريان".

وبحسب البيان، فإن اللقاء عقد لمتابعة نتائج المباحثات الجارية منذ بداية الشهر الحالي، بشأن عودة الشركة للتوسع في أنشطة البحث واستكشاف الغاز في مصر، في ضوء اهتمامها بالعمل في حوض هيرودوت العميق غرب البحر المتوسط.

وخلال اللقاء، رحب الوزير المصري بـ"عودة الشركة لتوسيع أنشطتها واستثماراتها في مجال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط"، وقال إن "قطاع البترول المصري يعمل على توفير فرص استثمارية جاذبة أمام الشركاء الإستراتيجيين، بهدف تكثيف أعمال الاستكشاف، باعتبار الغاز الطبيعي حجر الزاوية في تحقيق رؤية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا".

وأشار إلى أن "منطقة البحر المتوسط تمثل إحدى أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة للتوسع في أنشطة الاستكشاف، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ومن بينها توتال إنرجيز"، لافتًا إلى "ما يتمتع به قطاع البترول والغاز في مصر من إمكانات واعدة لاكتشاف مزيد من الموارد، إلى جانب البنية التحتية القوية والخبرات المتراكمة".

وشدد الوزير المصري على "استمرار الدولة في تهيئة بيئة الاستثمار وتحفيز الشركاء، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة العمل في هذا القطاع".

من جانبه، أعرب باسكال بريان عن "تقديره لحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على دعم الشراكات مع كبرى الشركات العالمية"، مشيرا إلى أن "توتال إنرجيز" تعتبر مصر "سوقًا إستراتيجية"، وتعتزم تعزيز تواجدها واستثماراتها في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي، خاصة في منطقة البحر المتوسط، في ضوء ما تزخر به من فرص واعدة.

وشدد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة المباحثات الجارية، ومواصلة التنسيق الفني خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتوقيع على مذكرة تفاهم في أقرب وقت، والبدء في خطوات تنفيذ مشروعات الاستكشاف المشتركة.