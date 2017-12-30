مقتل شرطي عماني طعنا في مركز تجاري في مسقط

قتل شرطي هاجمه رجل يحمل سكينا في مركز تجاري في مسقط السبت، بينما أصيب المهاجم وشخصين آخرين بجروح، بحسب ما أفادت اجهزة الأمن العمانية، مشيرة إلى أن المهاجم "مختل عقليا".

ويعتبر حادث مقتل شرطي طعنا بالسكين في مركز تجاري نادرا في السلطنة التي تتمتع باستقرار أمني كبير.

وأعلنت الشرطة العمانية على حسابها في "تويتر"، وقوع "جريمة" في مجمع "سيتي سنتر" التجاري في العاصمة، موضحة أن "الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض (سكين)".

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة مقتل أحد افرادها في الحادث، مؤكدة أنها القت القبض على المهاجم الذي "كان يحمل وثيقة تشير إلى أنه مختلٌ عقلياً".

من جهته، قال النقيب محمد بن سلام الهشامي أحد أفراد الشرطة للتلفزيون الحكومي، إن "شرطة عمان السلطانية تلقت بلاغا يفيد بأن مشتبها به يتجول بمركز سيتي سنتر مسقط".

وأضاف أن عددا من أفراد الشرطة انتقلوا مباشرة، وحاولوا توقيف الشخص الذي كان يتجول في القاعة المخصصة للوجبات السريعة وهو يحمل سكينا.

وأثناء محاولة توقيفه، تمكن من مهاجمة "أحد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض وإصابته إصابة مميتة، وبالتالي نؤكد وفاة أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين وإصابة الشخص المعتدي إصابة بسيطة ولكنه تم القبض عليه وسيقدم للعدالة والتحقيقات".

ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو 4.5 مليون نسمة حوالي 46 بالمئة منهم أجانب.