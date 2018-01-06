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الكويت: إصابة 11 شخصا في انهيار مدرج كرة قدم

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 08:05

الكويت: إصابة 11 شخصا في انهيار مدرج كرة قدم
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أصيب 11 شخصا بجروح طفيفة، يوم أمس الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات ستاد جابر الدولي.

وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحراز منتخب بلادهم لقب "خليجي 23"، بعد الفوز على الإمارات بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة، سطام السهلي، إن 11 شخصا إصابتهم طفيفة نقلوا إلى المستشفى، وإنهم أصيبوا بعدما "سقطوا من ارتفاع مترين بعدما انكسر الحاجز الزجاجي".

وأفاد مصور لفرانس برس في الملعب أن الحاجز انهار أثناء اتكاء المشجعين عليه مع اقتراب لاعبين عمانيين من المدرجات، للاحتفال مع مشجعيهم بإحراز بلادهم لقبها الثاني في البطولة الخليجية.

وانطلقت "خليجي 23" في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي أول بطولة تستضيفها الكويت منذ رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مطلع الشهر نفسه، الحظر الذي فرضه عليها منذ العام 2015 على خلفية التدخل السياسي في الشأن الرياضي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الكويت
#ستاد جابر الدولي

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