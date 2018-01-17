تحالف السعودية يعلن اعتراض صاروخ بالستي

أعلن تحالف السعودية اعتراض صاروخ بالتسي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية، معتبرا أن هذا الهجوم الصاروخي يثبت مرة جديدة "تورط" إيران في دعم الحوثيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الثلاثاء، إن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة جازان الجنوبية وقد تم "اعتراضه وتدميره".

ورأى أن الهجوم "يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات أكثر جديه وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية".