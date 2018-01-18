تواصل الاحتجاجات في جرادة المغربية

تواصلت حركة الاحتجاج الاجتماعي في مدينة جرادة المغربية، بحسب ما أفادت السلطات المحلية وناشطون، اليوم الخميس، على الرغم من خطة للاستجابة للمطالب الشعبية كانت أعلنت عنها السلطات.

وأظهرت صور نشرت على صفحة تعود لناشطين على فيسبوك، تجمعا لحشد من المتظاهرين في ساحة جرادة المركزية.

وما زال المتظاهرون في حالة من التعبئة وفقا لناشطين. غير أن السلطات المحلية التي أكدت خروج تظاهرة يوم الأربعاء، تقول إن أعداد المتظاهرين تتراجع.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت عن خطة طارئة للاستجابة لمطالب سكان جرادة، المدينة المنجمية سابقا والتي كانت شهدت احتجاجات اجتماعية نهاية 2017.

وتهدف الخطة بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية "للاستجابة للانتظارات العاجلة لسكان إقليم جرادة" وتشمل فاتورتي الماء والكهرباء وأحداث فرص عمل ومراقبة استغلال مناجم الفحم المتهالكة وتدهور البيئة وتعزيز خدمات الصحة.

وكانت المدينة شهدت تظاهرات إثر وفاة شقيقين في حادث نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، عندما كانا يحاولان بشكل غير قانوني استخراج الفحم من منجم مهجور.

وكان تم إرسال وفد وزاري للمدينة بداية كانون الثاني/يناير 2018، لتهدئة التوتر، لكن من دون التوصل إلى إقناع المحتجين الذين واصلوا المطالبة بـ"مشاريع تنمية ملموسة" ونظموا عددا من المسيرات.