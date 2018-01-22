اضراب مفاجئ يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

شل إضراب مفاجئ لمضيفي الطيران، رحلات الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الإثنين، خاصة بمطار الجزائر، حسب ما أعلنت الشركة.

وقالت مديرة الاتصال في الشركة، مونية برتوش للإذاعة الجزائرية، "تفاجأت الخطوط الجوية الجزائرية هذا الصباح بإضراب غير معلن وغير قانوني. لم تقلع أي رحلة من مطار الجزائر العاصمة".

وتابعت "الإضراب لم يشمل بشكل واسع مطاري عنابة (550 كلم شرق الجزائر) ووهران (400 كلم غرب الجزائر) حيث اقلعت بعض الرحلات" دون مزيد من التوضيح حول المطارات الأخرى.

وأكد الأمين العام لنقابة مستخدمي الملاحة الجوية، كريم أوراد، أن هذا "الإضراب قانوني" موضحا أن إشعارا بالإضراب تم تقديمه لكن إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تحضر جلسات الصلح.

وأضاف لوكالة فرنس برس، أن المضربين يطالبون بالرجوع إلى"برنامج" زيادة الاجور الذي تم توقيعه في كانون الثاني/يناير 2017 من طرف الإدارة السابقة قبل أن يقوم المدير الحالي بخوش علاش، بتجميده.

وحسب مراسلة وكالة فرنس برس، فإن رحلات الشركة المبرمجة في الصباح تظهر على لوح مطار هواري بومدين بالجزائر "متأخرة"، بينما ظهرت بعض الرحلات المبرمجة في الظهيرة "في الوقت" المحدد لها.

أما الرحلات القادمة نحو المطار، حطت دون مشاكل، لكن بدون أن تعاود الطيران، بينما رحلات الشركات الأخرى تسير دون أي مشاكل، بحسب الصحافية.